مقتل قيادي و6 عناصر من “لواء القدس” والميليشيات في كمين لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” شرقي دير الزور.. وأكثر من 40 غارة روسية استهدفت مواقع التنظيم في البادية

قُتل 7 عناصر “لواء القدس” والميليشيات بينهم قيادي وأصيب آخرين، أمس، إثر تعرض رتل عسكري لكمين نفذه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على الطريق الواصل ما بين مدينة الميادين وفيضة ابن موينع بريف دير الزور الشرقي.

على صعيد متصل، نفذت الطائرات الحربية الروسية، اليوم، أكثر من 40 غارة جوية استهدفت مواقع وتحصينات عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية ضمن الحدود الإدارية لمحافظات حمص وحماة والرقة ودير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري قد وثّق، مقتل عنصر من الميليشيات الإيرانية من جنسية أفغانية، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، حيث تنشط الميليشيات الإيرانية غربي الفرات في منطقة دير الزور الشرقي.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1027 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 562 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.