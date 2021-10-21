مقتل متزعم مجموعة محلية تابعة لـ”الأمن العسكري” في النظام برصاص مجهولين في ريف درعا الشرقي

محافظة درعا: على الرغم من التسويات التي تجريها قوات النظام بضمانات روسية في الريف الشرقي لمحافظة درعا، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديد طالت متزعم مجموعة محلية تعمل لصالح “الأمن العسكري” في الريف الشرقي لمحافظة درعا، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن متزعم المجموعة جرى اغتياله أثناء تواجده في محله التجاري في بلدة صيدا شرقي درعا، بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قِبل مجهولين.

الجدير ذكره أن متزعم المجموعة تسلّم قيادتها منذُ شهر تقريباً.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس إلى وقوع عملية اغتيال جديدة في محافظة درعا، حيث أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق الرصاص اتجاه رجل مدني بين بلدتي جلين وسحم الجولان بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، ما أدى لمقتله على الفور. يأتي ذلك مع استمرار الفلتان الأمني في درعا.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1204 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 862، وهم: 260 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و25 طفل، إضافة إلى 390 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 151 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 34 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.