مقتل متطوع عراقي في صفوف “الأسايش” جراء طعنه بأداة حادة ضمن “دويلة الهول”

تتواصل الفوضى المصحوبة بفلتان أمني ضمن “دويلة” الهول الواقعة بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل لاجئ عراقي بعد طعنه بأداة حادة في عنقه، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن اللاجئ متطوع ضمن قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، وجرى قتله بعد ظهر أمس في القطاع الرابع من مخيم الهول على يد مجهولين، يرجح أنهم من نساء عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”

وكان المرصد السوري رصد في الـ 28 من شهر مايو الفائت، عملية قتل جديدة ضمن “دويلة” الهول أقصى جنوب شرق الحسكة، حيثُ عُثر صباح اليوم على جثة لاجئ عراقي مقتولاً أمام خيمته في القطاع الأول من المخيم، وذلك عبر ثقب جمجمته بأداة حادة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية الفاعل، بينما تشير أصابع الاتهام إلى نساء متشددات من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية.