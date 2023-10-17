مقتل مدني باستهداف مجهولين وإصابة متعاون مع “حزب الله” وقوات النظام في الريف الدرعاوي

مقتل مدني باستهداف مجهولين وإصابة متعاون مع “حزب الله” وقوات النظام في الريف الدرعاوي

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر مواطنا في درعا البلد، مما أدى لمقتله على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.

يشار بأنه كان يعمل مع فصائل محلية قبل أن ينظم في العام 2018 لاتفاقية التسوية.

وفي خبر ثانٍ فقد تعرض أحد عملاء “حزب الله” اللبناني وهو عميل أيضا لقوات النظام لاستهداف مسلحين مجهولين بالرصاص المباشر في مدينة الحراك شرقي درعا، تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في محافظة درعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 414 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 335 شخصا، هم:

– 117 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 144 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

-24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 11 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.