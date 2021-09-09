مقتل مدني برصاص “المخابرات الجوية بريف درعا.. وشخص آخر بانفجار في مدينة درعا

محافظة درعا: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب برصاص عناصر “المخابرات الجوية” المتمركزة في إحدى الحواجز العسكرية جنوب بلدة داعل بالقطاع الأوسط من ريف درعا، على صعيد متصل، قُتل شخص أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة في درعا البلد بمدينة درعا.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل 7 عناصر من قوات النظام باستهداف شاحنة عسكرية، بعبوة ناسفة على طريق الشبرق في ريف درعا، كما أصيب 3عناصر بجروح.

على صعيد متصل، قتل شاب متعاون مع الأمن العسكري، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، جراء استهدافه بطلقات نارية من قبل مجهولين وسط المدينة نوى في ريف درعا الغربي.