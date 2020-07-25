مقتل مدني برصاص عشوائي خلال اشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية من هيئة تحرير الشام ومطلوبين لها قرب الحدود الإدارية مع محافظة حلب

قتل مواطن وأصيب آخرين نتيجة إطلاق نار عشوائي، أثناء الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام من جهة، ومطلوبين لها من جهة أخرى، في قرية تلعادة شمال إدلب قرب الحدود الإدارية لمحافظة حلب.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام اشتبكوا مع المطلوبين في موقعين، ما أسفر عن مقتل عنصر في الفصائل الجهادية إضافة إلى وقوع إصابات في صفوف الطرفين.

وتمكنت القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام من اعتقال مجموعة عناصر من خلايا “الاحتطاب”، بالإضافة لعدد من الذين تتهمهم تحرير الشام بـ”المفسدين” خلال عملية أمنية مزدوجة، نفذت الأولى عند مفرق طريق الدانا الزراعي، والثانية في منطقة تلعادة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة إدلب.

وكان المرصد السوري رصد، ظهر اليوم، حملة أمنية لقوة تابعة لهيئة تحرير الشام في قرية تلعادة الواقعة أقصى ريف إدلب الشمالي.

وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، هجوما مسلحا من قبل مجهولين على حاجز يتبع لهيئة تحرير الشام، عند المداخل الغربية لمدينة الأتارب بريف حلب الغربي، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين، أدت إلى مقتل اثنين من عناصر الحاجز وإصابة آخرين بجراح.