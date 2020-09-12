مقتل مساعد ومجند من مرتبات اللواء “61”جراء إطلاق النار عليهم من قِبل مجهولين في مدينة “الشيخ مسكين” بريف درعا

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل مساعد ومجند من مرتبات اللواء “61” في قوات النظام، جراء إطلاق النار عليهم من قِبل مسلحين مجهولين أثناء وقوفهم أمام محل لتبديل قطع الدراجات النارية في مدينة “الشيخ مسكين” في ريف درعا الأوسط، كما تسبب إطلاق النار بجرح ثلاثة مواطنين كانوا عند مكان وقوع الحادثة.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 661 ، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 439 ، وهم: 121 مدنيا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 199 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و77 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.