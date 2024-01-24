مقتل “مشعوذ” يعمل لصالح شعبة المخابرات العسكرية بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: قتل مواطن “مشعوذ” ويعمل لصالح الأمن العسكري، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين بعد أن اقتحموا منزله في بلدة ديرمقرن بمنطقة وادي بردى بريف دمشق، فيما لاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

ويأتي ذلك استمرارا للانفلات الأمني المستشري ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

وأشار المرصد السوري في 19 كانون الثاني الجاري إلى أن عنصرا من كتائب البعث فارق حياته، متأثرا بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، في عملية محاولة اغتيال طالت 3 عناصر من قبل مسلحين مجهولين، على طريق يبرود- رأس العين بريف دمشق.