مقتل مفتي دمشق ريفها المقرب من النظام السوري بانفجار عبوة ناسفة في قدسيا

محافظة ريف دمشق-المرصد السوري لحقوق الإنسان: توفي مفتي دمشق ريفها متأثراً بجراحه التي أصيب بها، قبل قليل، جراء انفجار عبوة ناسفة قرب “مسجد الصحابة” بمدينة قدسيا في ريف العاصمة دمشق، ويعتبر “المفتي” أحد المقربين من رأس النظام السوري وأجهزته الأمنية، وبرز دوره في تطبيق معظم مصالحات ريف دمشق.

وكان المرصد السوري، رصد قبل قليل، انفجاراً في مدينة قدسيا بريف دمشق، نتيجة عبوة ناسفة في محيط “مسجد الصحابة” في المدينة، ما أدى إلى إصابة رئيس لجنة المصالحة بمدينة قدسيا ومفتي ريف دمشق.

وتسلم مفتي دمشق وريفها مهامه، بتوجيه من “رأس النظام بشار الأسد”، في أيار عام 2019، وتسلم إدارة مركز “الشام الإسلامي الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف”، في العاصمة دمشق.

ويضم المركز أقساماً لتأهيل الأئمة والخطباء وللعلوم الشرعية ورصد الأفكار المتطرفة ومعالجتها وقسم لمكافحة الفكر المتطرف وأخر للبحث العلمي.