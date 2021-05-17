مقتل مقاتل سابق لدى الفصائل برصاص مجهولين في ريف درعا الغربي

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة شهدتها محافظة درعا، حيث قُتل مقاتل سابق لدى فصيل أحرار الشام، ممن أجروا تسويات ومصالحات بعد سيطرة النظام على المنطقة، وذلك برصاص مجهولين في بلدة تسيل الواقعة بالقطاع الغربي من الريف الدرعاوي.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1045 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 728، وهم:202 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و21 طفل، إضافة إلى 342 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 132 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و25 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.