مقتل مقاتل صيني في الغارة الجوية الروسية على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي

قتل مقاتل صيني من الإيغور من إقليم تركستان، ويعمل ضمن “لواء جعفر بن أبي طالب” التابع لـ “الحزب الإسلامي التركستاني، جراء الغارة الجوية الروسية التي نفذتها بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”.

ونفذ الطيران الحربي الروسي بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس أكثر من 7 غارات جوية استهدفت عدة قرى وبلدات ضمن منطقة “بوتين–أردوغان، حيث استهدفت الغارات الجوية الروسية محيط محور الكبانة بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، كما طالت الغارات الجوية محيط قرى وبلدات شنان والرويحة وإحسم ومعربليت بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء.

وشهدت الفترة الماضية توقفاً في الغارات الجوية الروسية ضمن منطقة “بوتين–أردوغان”، منذ أكثر من شهرين.

وبذلك، يرتفع إلى 2 تعداد المدنيين والعسكريين الذين قتلوا باستهدافات جوية من قبل طائرات حربية روسية على منطقة “بوتين – أردوغان” خلال العام 2024 وتحديداً منذ تاريخ 29 شباط، بالإضافة لإصابة أكثر من 4 مدنيين بجراح متفاوتة

والشهداء والقتلى هم:

– 1 مدني

– 1 جهادي صيني من الإيغور من إقليم تركستان