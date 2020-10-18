مقتل ملازم ضمن صفوف “الفرقة الرابعة” برصاص مجهولين في ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عمد مسلحان اثنيان يستقلان دراجة نارية، إلى اغتيال ملازم ضمن قوات النظام، وذلك عبر إطلاق النار عليه في بلدة سحم الجولان بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، يذكر أن القتيل ينحدر من سهل الغاب بريف حماة ويتبع لصفوف “الفرقة الرابعة”.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 720 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 478، وهم: 132 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 213 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و89 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.