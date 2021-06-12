مقتل “ملازم في جهاز الشرطة والأمن العام” ضمن مدينة جرابلس شمال شرقي حلب

محافظة حلب: قُتل “ملازم” ضمن جهاز “الأمن العام والشرطة” في جرابلس الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب الشمالي الشرقي، بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله في المدينة، وأشار المرصد السوري في السادس من الشهر الجاري، إلى انفجارين في مدينة جرابلس ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي، نتيجة عبوتين ناسفتين، الأولى في سيارة “أجرة” والثانية انفجرت في سيارة “فان” بالقرب حاجز الشرطة العسكرية، وأسفر الانفجاران عن أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي سياق آخر، أصيب طفلان أحدهما بجروح بالغة، أثناء عبثهم بقنبلة في قرية بابنس بريف حلب الشمالي.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 2 حزيران، انفجار عبوة ناسفة بسيارة تقل قيادي من “فرقة السلطان مراد”الموالية لتركيا، قرب سوق الخضار الجديد في مدينة جرابلس شرقي حلب، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة شخص آخر كان برفقته بجروح طفيفة.