مقتل مهندس إيراني برصاص حراس بوابة “حقل التيم” النفطي جنوبي دير الزور 

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل مهندس من جنسية إيرانية، في 17 ديسمبر/كانون الأول، على يد حراس البوابة الرئيسية لـ”حقل التيم” النفطي الواقع جنوبي مدينة دير الزور ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن شجاراً جرى ما بين مجموعة من المهندسين من جهة، وحراس البوابة الذين رفضوا إدخالهم إلى الحقل النفطي، ثم تطور الشجار إلى إطلاق نار من قبل أحد الحراس، ما أدى إلى إصابة أحد المهندسين، إضافة إلى مقتل المهندس من جنسية إيرانية.