مقتل مواطن بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب قرب نقاط التماس مع قوات النظام في إدلب

محافظة إدلب: قتل مواطن نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، قرب خطوط التماس مع قوات النظام على محور بلدة كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي.

وتنتشر مخلفات الحرب في معظم المناطق السورية التي شهدت أعمال عسكرية، وتقف عائقًا أمام عودة المواطنين إلى منازلهم ومتابعة أعمالهم الزراعية.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 602 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و212 طفلاً.