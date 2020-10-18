مقتل مواطن برصاص أُطلق من مناطق “نبع السلام” في ريف عين عيسى شمال محافظة الرقة

قُتل مواطن من قرية السلحبية بريف الرقة الشمالي، اليوم، برصاص أطلق من الجانب الذي تسيطر عليه القوات التركية والفصائل الموالية لها في منطقة “نبع السلام”، وذلك أثناء مروره من الطريق الدولي “m4” بالقرب من ناحية عين عيسى شمالي الرقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد عصر اليوم الأحد، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف مناطق في قريتي دبس وهوشان الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة.

ورصد المرصد السوري، أمس الأول، سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها القوات التركية على محيط مخيم “عين عيسى” في الريف الشمالي لمحافظة الرقة.