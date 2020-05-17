مقتل نحو 15 مقاتل في فصائل “الجيش الوطني” عقب محاولة تسلل فاشلة على مواقع “قسد” بريف تل أبيض الغربي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن مجموعة تابعة لفصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، حاولت مساء أمس السبت التسلل إلى قرية كوبرلك الواقعة بريف مدينة تل أبيض الغربي شمال الرقة، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك عبر أنفاق تم حفرها بالمنطقة، ليتم إحباط محاولتهم من قبل قسد عقب اكشتاف أمرهم، وجرى قتل جميع العناصر التي حاولت التسلل والذين يبلغ عددهم 14 مقاتل على الأقل، لاتزال جثثهم بالمنطقة هناك.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 16 من الشهر الفائت، مقتل عنصرين من قوات “قسد” أثناء تنفيذهما محاولة تسلل فاشلة على إحدى النقاط التركية في باب الفرج بالقرب من بلدة أبو راسين “زركان” في ريف الحسكة، فيما احتجزت الفصائل الموالية لتركيا جثتيهما. في سياق ذلك، تمكنت القوات الروسية من التواسط لدى الأتراك واستعادة جثتيهما، كذلك وثق المرصد السوري مقتل 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا خلال الاشتباكات