مقتل “نقيب” في قوات النظام باستهدافات متبادلة مع الفصائل في إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ضابط في قوات النظام برتبة نقيب، في استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بالقذائف والأسلحة الرشاشة على جبهات الريف الإدلبي خلال الساعات الفائتة، يذكر أن القتيل من ريف جبلة في الساحل السوري.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من منطقة “خفض التصعيد”، رصدوا بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، قصفاً صاروخياً متبادلاً، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب والفصائل من جانب آخر، على محاور التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، بقذائف المدفعية مواقع لقوات النظام في محور جدرايا بريف حلب الغربي، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان نشطاء المرصد السوري من منطقة “بوتين – أردوغان”، رصدوا مساء أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام المتمركزة في ريف حلب الغربي، طال محاور التماس مع الفصائل في منطقة معارة النعسان أقصى ريف إدلب الشمالي عند الحدود الإدارية مع ريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.