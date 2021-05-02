مقتل وإصابة ثلاثة أخوة يعملون ضمن مخبز برصاص شخص أراد الحصول على الخبز عنوةً بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب وإصابة اثنين من أشقائه، ممن يعملون في فرن الراوي لبيع الخبز بمدينة البصيرة شرقي دير الزور، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري في المدينة، فإن الأخوة الثلاثة تعرضوا لإطلاق نار من قِبل شخص حاول الحصول على الخبز عنوةً قبل أن يأتي دوره، ليفارق الحياة أحدهم، ويصاب الشقيقان بجروح خطيرة على إثر الحادثة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى المصحوبة بالفلتان الأمني في عموم الأراضي السورية، باختلاف القوى المسيطرة عليها، وما خلفته تبعات الحرب السوري من انتشار السلاح بشكل عشوائي بين يدي الأهالي.