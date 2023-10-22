مقتل وإصابة شخصين في استهداف جديد من قبل مسيّرة تركية وسط مدينة القامشلي

مقتل وإصابة شخصين في استهداف جديد من قبل مسيّرة تركية وسط مدينة القامشلي

محافظة الحسكة: سمع دوي انفجار قبل قليل، وسط مدينة القامشلي، نتيجة انفجار سيارة نوع سنتافي، بالقرب من دوار القوتلي على الطريق الواصل بين دوار الوحدة والكورنيش وسط المدينة، جراء استهداف جديد من قبل مسيّرة تركية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح بليغة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف، وسط تصاعد ألسنة الدخان.

وبذلك، يرتفع إلى 91 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 77 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 81 شخص بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 16 مدنيين بينهم طفل ومواطنتين، و3 من الكوادر المدنية بالإدارة الذاتية من ضمنهم امرأة.

– 57 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية.

– 3 من قوات النظام.

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 60 استهداف على الحسكة أسفرت عن مقتل 13 من المدنيين بينهم طفل و3 سيدات، و33 قتلى عسكريين.

– 3 استهدافات على الرقة، لم تسفر عن قتلى.

– 28 استهداف في ريف حلب أسفرت عن مقتل 3 من المدنيين، و3 من قوات النظام، و24 من العسكريين.