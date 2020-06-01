مقتل وإصابة مجموعة عناصر من قوات النظام في استهداف للفصائل الجهادية على محاور جنوب إدلب

قتل 4 عناصر وأصيب 3 آخرين من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء استهدافهم بصاروخ موجه من قبل عناصر “غرفة عمليات وحرض المؤمنين”، على محور قرية الرويحة جنوب إدلب.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرية الفطيرة بجبل الزاوية جنوب إدلب، تزامنا مع تحليق طائرات حربية روسية في أجواء ريف إدلب الجنوبي.

وكانت قوات النظام المتمركزة في بلدة كفر حلب غرب محافظة حلب استهدفت آلة حصاد بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها.

وقصفت قوات النظام بقذائف الهاون محيط بلدة كفرنوران في الريف ذاته.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وبينين والرويحة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

كما دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل من طرف آخر على محور الفطيرة جنوب إدلب.