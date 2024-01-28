مقتل وإصابة 17 بينهم قيادي بارز في اشتباكات بين مجموعة متهمة بتبعيتها لـ “التنظيم” والفصائل المحلية قرب الجولان السوري المحتل

مقتل وإصابة 17 بينهم قيادي بارز في اشتباكات بين مجموعة متهمة بتبعيتها لـ “التنظيم” والفصائل المحلية قرب الجولان السوري المحتل

محافظة درعا: قتل 8 بينهم قيادي بارز من المتهمين بتبعيتهم لتنظيم “الدولة الإسلامية”، في الاشتباكات العنيفة التي دارت بين الفصائل المحلية من جهة، ومجموعة متهمة بتبعيتها للتنظيم” من جهة أخرى، في مدينة نوى بريف درعا الغربي التي تبعد نحو 10 كيلومتر عن الحدود مع الجولان السوري المحتل.

ويشار إلى أن القيادي الذي قتل في الاشتباك، كان يشغل منصب “أمير” لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”، وينحدر من بلدة الشجرة بريف درعا الغربي، وعمل سابقاً في منطقة حوض اليرموك ضمن صفوف “التنظيم” في عام 2018، وأيضا شغل منصب والي حوران لدى “التنظيم”، ويعود له الدور في تعزيز الروابط بين خلايا “التنظيم في جنوب سوريا.

وبذلك يرتفع عدد الخسائر البشرية في الاشتباكات الدائرة منذ يوم أمس إلى 11 قتيل وهم:

-3 من الفصائل المحلية.

-8 من مجموعة تتهم بتبعيتها لتنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي.

والعدد مرشح للارتفاع لوجود 6 إصابات ضمن صفوف عناصر من الفصائل المحلية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل قليل، إلى دخول اللواء الثامن على خط المواجهات العسكرية في المدينة إلى جانب الفصائل المحلية واللجان المركزية، حيث دفع بتعزيزات عسكرية مؤلفة من عشرات السيارات و3 مضادات أرضية قادمة من مدينة بصرى الشام شرقي درعا.