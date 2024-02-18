مقتل وإصابة 23 شخصا في درعا بـ 11 حادثة فلتان أمني منذ مطلع شباط الجاري

لا تزال المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام تشهد انتشارا واسعا للفوضى والفلتان الأمني، لا سيما في محافظة درعا، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، 11 عمليات منذ بداية شهر شباط، جرت بطرق مختلفة، أسفرت عن مقتل 18 شخصا، وهم:

-7 من قوات النظام والمتعاونين معها

-4 من المدنيين بينهم طفلين

-عقيد منشق من قوات النظام

-5 من الفصائل المسلحة

1-مجهول الهوية

كما أسفرت تلك العمليات عن إصابة 5 وهم 3 رجال وسيدة وعنصر من فرع المخابرات العسكرية

فيما يلي يستعرض المرصد السوري لحقوق الإنسان التفاصيل:

-4 شباط، شهدت مدينة طفس بريف درعا الغربي حادثتي انفلات أمني، أسفرت عن إصابة رجل وسيدة، ففي الحادثة الأولى رمى مجهولون قنبلة يدوية على صيدلية، مما أدى إلى إصابة مواطن، والحادثة الثانية رمى مجهولون قنبلة على منزل سيدة ما أدى إلى إصابتها بجروح.

-6 شباط، أصيب عنصر من فرع إدارة المخابرات العامة بالإضافة إلى شخص وابنه البالغ من العمر 12 عاما، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحين مجهولين، بالحي الغربي في مدينة الصنمين في الريف الشمالي من محافظة درعا، حيث تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

-7 شباط، قتل 4 عناصر من قوات النظام، في هجوم من قبل مسلحين مجهولين على الأوتوستراد الدولي دمشق- درعا بالقرب من أم المياذن بريف درعا الشرقي، بإطلاق نار بشكل مباشر، قبل أن يلوذ المهاجمون إلى جهة مجهولة، فيما نقل جثثهم إلى المستشفى الوطني في مدينة درعا.

-8 شباط، فارق طفل الحياة، متأثرا بإصابته نتيجة انفجار عبوة ناسفة يوم الثلاثاء 6 شباط، بالحي الغربي في مدينة الصنمين في الريف الشمالي من محافظة درعا.

-9 شباط، قتل 2 من المتعاونين مع الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام، وطفل يبلغ من العمر 17 عاما، متأثرين بجراح أصيبا بها في الاشتباك التي دارت بين المجموعات المحلية المتصارعة في مدينة الصنمين بريف درعا، وبذلك ارتفعت إلى 8 حصيلة قتلى المدنيين والعسكريين، وهم: 3 رجل وسيدة وطفل، و5 من المتعاونين مع الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام، بينهم متعاون مع شعبة المخابرات العسكرية والآخر يعمل لصالح أمن الدولة.

-9 شباط، عثر أهالي على جثة عقيد منشق عن قوات النظام مقتولاً بين بلدة الدلي ومدينة نوى بريف درعا الغربي، ويظهر على الجثة آثار تعذيب، ويشار بأن العقيد المنشق قد أجرى تسوية مع النظام في العام 2018، وهو من قرية حماطة في حوض اليرموك.

-10شباط، عثر أهالي صباح اليوم على جثة شخص مجهول الهوية مقتولاً، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة كان يحاول زراعتها على الطريق الواصل بين مدينة بصرى الشام وبلدة معربة بريف درعا الشرقي.

-10 شباط، قتل عنصر يعمل ضمن المجموعات المحلية في درعا، إثر اشتباكات مسلحة استخدم خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع مجموعة محلية أخرى، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، نتيجة خلافات بين الطرفين.

-13شباط، أصيب شاب بجراح في قدمه جراء تعرضه لإطلاق نار على خلفية نشوب شجار تطور لاستخدام الأسلحة بين والده ومجموعة مسلحة تابعة لللواء الثامن في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي.

-15 شباط، قتل عنصر تابع لمجموعة منضوية تحت اللواء الثامن وأصيب شاب بجراح، جراء الاشتباكات المسلحة بين قوات النظام وبمساندة من اللواء الثامن من طرف، ومجموعة محلية مسلحة من طرف آخر في الأحياء الشمالية من بلدة محجة بريف درعا الشمالي.

-16 شباط، لقي ضابط برتبة “ملازم” مصرعه، متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء الاشتباكات المسلحة بين قوات النظام من طرف، ومجموعة محلية مسلحة من طرف آخر في الأحياء الشمالية لبلدة محجة بريف درعا الشمالي.

-17شباط، انفجرت عبوة ناسفة في مدينة درعا الخاضعة لسيطرة قوات النظام في الجنوب السوري، وذلك عند أحد محلات المدينة بجانب مبنى السرايا، ما أدى لأضرار مادية.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 35 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 53 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 20 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 7 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية