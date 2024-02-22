مقتل وإصابة 3 أشخاص بانفجار أجسام من مخلفات الحرب ضمن مناطق النظام السوري

أصيب شاب ينحدر من مدينة السلمية بجروح، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبين بريف حماة.

كما فارق الحياة شاب نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء حراثة أرضه في بلدة مورك بريف حماة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

على صعيد متصل، بترت ساق مواطن جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحروب في الجبل شرقي مدينة مضايا بريف دمشق.

وبذلك، يرتفع إلى 17 بينهم 15 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 27 شخص، من ضمنهم سيدة و22 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 10 بينهم 8 أطفال وأصيب 19 بينهم سيدة و14 طفل.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 7 أطفال وأصيب 8 أطفال آخرين بجراح.