مقتل وإصابة 3 عناصر من “الفرقة الرابعة” على الأوتستراد الدولي درعا – دمشق

مقتل وإصابة 3 عناصر من “الفرقة الرابعة” على الأوتستراد الدولي درعا – دمشق

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر مجموعة عناصر من “الفرقة الرابعة” بالقرب من بلدة جباب خلال تمركزهم بنقاط المراقبة الموجودة على الأوتستراد الدولي درعا – دمشق، مما أدى لمقتل 2 وإصابة آخر تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام بدرعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 125 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 168شخصا، هم:

– 48 من المدنيين بينهم 3 سيدات و15 طفل

– 46 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 8 من المتهمين بترويج المخدرات

– 5 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 13 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 42 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 4 من المتعاونين مع حزب الله اللبناني

– 1 مجهول الهوية.