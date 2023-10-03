مقتل وإصابة 3 عناصر من قوات النظام قنصا بريف إدلب

قتل عنصران من قوات النظام وأصيب الثالث بجروح، إثر استهدافهم، برصاص قناص فصيل “لواء أبي بكر الصديق” ، التابع لـ هيئة تحرير الشام على محور الملاجة في ريف إدلب الجنوبي.

وبذلك، يرتفع إلى 431 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 281 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 217 من العسكريين و100 من المدنيين بينهم 32 طفل و14 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 32 من المدنيين بينهم 5 سيدات و9 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-309 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 67 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.