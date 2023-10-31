مقتل وإصابة 3 مدنيين في تبادل لإطلاق النار بين عناصر قسد وقوات النظام على ضفة نهر الفرات بريف دير الزور

محافظة دير الزور: قتل شاب وأصيب 2 آخرين إثر تبادل لإطلاق النار بين عناصر تابعين لقوات سوريا الديمقراطية متمركزين في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي وقوات النظام في بلدة بقرص على ضفة نهر الفرات المقابلة.

وفي 21 تشرين الأول الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” المتمركزين في مدينة هجين على ضفة نهر الفرات الشرقية من طرف، والميليشيات الموالية لإيران المتمركزة في بلدة العباس الواقعة على الضفة الغربية من نهر الفرات من طرف آخر، وذلك على خلفية استهداف طائرة “درون” تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في أجواء نهر الفرات، وتسببت بالاشتباكات بهروب العديد من الأهالي من سوق هجين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.