مقتل وإصابة 3 من قوات النظام باستهدافات لفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

مقتل وإصابة 3 من قوات النظام باستهدافات لفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

أصيب ضابطان وعدد من العناصر من قوات النظام إثر استهداف فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” بقذائف المدفعية الثقيلة لمواقع قوات النظام على محور الرويحة بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وفي السياق، قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

وبذلك، يرتفع إلى 56 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 53 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 20 من العسكريين و37 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال.

–33 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 10 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام.