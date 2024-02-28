مقتل وإصابة 4 من عناصر قوات السوتورو السريانية جراء استهداف مسيّرة تركية لسيارات في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: قتل 3 عناصر من قوى السوتورو السريانية، كما استشهد مدني جراء استهداف طائرة مسيّرة تركية لـ 4 سيارات، بينها سيارتين قرب قوس مدخل المالكية، وسيارة استهدفت خلال محاولتها إجلاء القتلى والجريح من المكان المستهدف في قرية خان الجبل على طريق خانا سري – المالكية بريف الحسكة، وسط تحليق مكثف للمسيّرات التركية في أجواء مناطق “الإدارة الذاتية” منذ الصباح.

وبذلك، يرتفع إلى 65 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2024، تسببت بمقتل 18 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 15 شخص آخر بجراح متفاوتة بينهم سيدة و3 أطفال وعنصر من قوات النظام وعنصر من قوى الأمن الداخلي، والقتلى هم:

– 14 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية

– 3 من قوات النظام

– 1 مدني

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 53 استهداف على الحسكة، أسفر عن مقتل 3 من قوات النظام، و11 من العسكريين و1 مدني

– 4 استهدافات على الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

– 8 استهدافات على ريف حلب