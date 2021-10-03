مقتل وإصابة 6 أشخاص بوقوع تبادل إطلاق نار بين مجموعة أشخاص بريف حمص الغربي

محافظة حمص: يستمر مسلسل الانفلات الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسلطة النظام السوري، حيث أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع تبادل إطلاق نار بعد منتصف ليل السبت – الأحد بين مجموعة أشخاص لم تعرف هويتهم حتى اللحظة، قرب منطقة جسر حديدة في الريف الغربي لمحافظة حمص، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين، دون معرفة تفاصيل إضافية حول الحادثة.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس، أن أهالي عثروا على جثة رجل وعليها آثار طعنات بأداة حادة، في منزله بحي العدوي في مدينة حمص وسط سورية.

ووفقًا لمصادر أهلية فإن القتيل في العقد الخامس من العمر، ومضى على وفاته عدة أيام.

وفي اللاذقية توفي شاب متأثرًا بإصابته في 29 أيلول الفائت، جراء تعرضه لعدة طلقات نارية في البطن من قبل مسلحين بالقرب من جامع الخلفاء الراشدين عند حي الدعتور في مدينة اللاذقية، كما أصيب 3 أشخاص آخرين بالرصاص الطائش.

وفي محافظة طرطوس، رمى رجل في قرية عين الجاش، قنبلة على زوجته وأولاده، بعد خلاف عائلي، ما أدى إلى إصابة اثنين من أبنائه وهم شاب وشابة بحالة حرجة في العقد الثالث من العمر.

وفي ريف دمشق، قَتل رجل زوجته بطلق ناري من سلاح حربي، بسبب خلاف بينهما، بعد امتناع الزوجة عن حضور حفل زفاف مع والدته.