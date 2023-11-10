مقتل وإصابة 6 عناصر جراء تفجير عبوة ناسفة في فرع الأمن الجنائي بمدينة دير الزور

محافظة دير الزور: قتل ضابط برتبة نقيب وأصيب 5 عناصر بجراح جراء انفجار عنيف ناجم عن تفجير عبوة ناسفة في مستودع للأسلحة في فرع الأمن الجنائي التابع للنظام في مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

وفي 4 تشرين الثاني الجاري، قتل قيادي في مجموعة محلية مسلحة تعمل لصالح المخابرات الجوية وأصيب مساعده، إثر عميلة اغتيال بعد زرع مسلحين مجهولين، لعبوة ناسفة سامه داخل مقره بحي الجورة في مدينة دير الزور.