مقتل وإصابة 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بِقصف بري لقوات النظام في ريف حلب

مقتل وإصابة 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بِقصف بري لقوات النظام في ريف حلب

محافظة حلب: قُتل عنصران من فرقة ملك شاه وأصيب 4 آخرون من الفصائل الموالية لتركيا، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على معبر أبو الزندين في محيط مدينة الباب شرقي حلب.

وكانت طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية والفصائل الموالية لها قد استهدفت أطراف مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، حيث تنتشر القوات الكردية في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما جددت القوات التركية والفصائل قصفها البري على مناطق في منغ وعين دقنة وبيلونية ومرعناز وعلقمية الخاضعة لنفوذ القوات الكردية شمالي حلب.

وأشار المرصد السوري في 15 تموز، إلى ارتفاع عدد الخسائر البشرية جراء القصف المدفعي على مدينة عفرين إلى شهيدين وهم: طفل وشخص مجهول الهوية، إضافة إلى إصابة 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال بعضهم بحالات حرجة.