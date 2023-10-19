مقتل وإصابة 6 عناصر من فصيل “أنصار التوحيد” الجهادي بقصف لقوات النظام على جبل الزاوية
قتل 3 عناصر فصيل “أنصار التوحيد” الجهادي وأصيب 3 آخرون بشظايا قذائف مدفعية أطلقتها قوات النظام، على بلدة الفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب.
وبذلك، يرتفع إلى 508 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 328 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 235 من العسكريين و 161 من المدنيين بينهم 39 طفل و16 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:
– 81 من المدنيين بينهم 11 سيدات و30 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام
– 327 عنصر من قوات النظام بينهم 20 ضابط.
– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون
– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري
– 74 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي
– 16 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي
– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.
– 2 من فيلق الشام.
– 1 من فصيل حراس الدين
– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية
– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران
– عنصر من صقور الشام.
– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.