مقتل وإصابة 6 عناصر من “قسد” في استهداف عربة عسكرية بقذيفة “آربيجي” شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بقذيفة “آربيجي” عربة عسكرية لمجلس دير الزور العسكري التابع لـ”قسد”، في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، أدى إلى مقتل عنصر وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى احتراق العربة، بعد ذلك، دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين المسلحين من جهة، وعناصر “قسد” من جهة أخرى في محيط موقع الاستهداف.

ويأتي ذلك، في إطار الانفلات الأمني المتواصل ضمن مناطق نفوذ “قسد” التي تشهد نشاطًا لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 674 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 241 مدنياً، من بينهم 17 طفل و 12 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 427 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.