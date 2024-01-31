مقتل وإصابة 7 عناصر من هيئة تحرير الشام جراء استهداف طائرة مسيّرة “إنتحارية” تابعة للميليشيات الإيرانية لسيارتهم بريف إدلب

محافظة إدلب: قتل 4 عناصر من هيئة تحرير الشام وأصيب 3 آخرون بجراح إثر استهداف طائرة مسيّرة “إنتحارية” تابعة للميليشيات الإيرانية لسيارة عسكرية تابعة للهيئة بين بلدتي تفتناز ومعارة النعسان في ريف إدلب الشرقي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وفي 28 كانون الثاني الجاري، أصيب عنصران من هيئة “تحرير الشام” بجراح متفاوتة، في قصف مدفعي نفذته قوات النظام على محور الكبينة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.