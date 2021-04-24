مقتل وجرح اثنين من عناصر “المخابرات الجوية” في ريف درعا الشرقي 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: على وقع الاغتيالات المتصاعدة ضد عناصر ومتطوعين ومتعاونين مع قوات النظام وأجهزته الأمنية في الجنوب السوري، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن اثنين يعملان في صفوف “المخابرات الجوية” تعرضا لمحاولة اغتيال، بعد إطلاق النار عليهما من قِبل مسلحين مجهولين في منطقة السهوة، شرقي درعا، حيث قتل أحدهما وأُصيب الأخر بجروح خطيرة، جرى نقلهما إلى مشفى درعا الوطني.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1010 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 687، وهم: 187 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و19 طفل، إضافة إلى 319 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 129 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و25 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.