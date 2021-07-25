مقتل وجرح عدد من العناصر جراء اشتباكات داخلية بين مجموعات تابعة لفصيل “جيش الشرقية” الموالي لتركيا بمدينة رأس العين (سري كانييه)

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعات عسكرية تابعة لفصيل “جيش الشرقية” الموالي لتركيا بمدينة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد أقرباء قيادي في فصيل “جيش الشرقية” بالإضافة إلى سقوط نحو 5 جرحى من العناصر نتيجة الاقتتال الحاصل.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد نشر في 12 يوليو الحالي، مقتل عنصر من “فرقة الحمزة” وجرح 4 آخرين جراء الاقتتال المسلح الذي شهدته مدينة رأس العين (سري كانييه) مساء الأمس بين مجموعتين من الفرقة، ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري من المنطقة، فإن القتيل ينحدر من الجربا في الغوطة الشرقية.