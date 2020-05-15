مقتل وجرح نحو 10 مقاتلين في صفوف الفصائل جراء قصف صاروخي لقوات النظام على جبل الزاوية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل مقاتلين اثنين من فصيل “فيلق الشام” المقرب من تركيا، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على محور حرش البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، يذكر أن المقاتلين شقيقين، فيما تسبب القصف أيضاً بإصابة 7 آخرين بجراح متفاوتة

وأشار المرصد السوري منذ قليل، إلى أن قوات النظام السوري تواصل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” عبر استهدافات وقصف متكرر، وفي هذا السياق، تعرضت أماكن في كنصفرة والفطيرة والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، لقصف صاروخي صباح اليوم الجمعة من قبل قوات النظام، ولم ترد معلومات عن إصابات.

وكانت قوات النظام استهدفت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة بالرشاشات الثقيلة، أماكن في أطراف قرية الرويحة شمال معرة النعمان، كما جددت قصفها على مناطق في قريتي فليفل وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، ما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 71 على التوالي.