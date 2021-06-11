مقتل وجرح نحو 15 عنصرًا في قوات النظام جراء استهداف حافلة تقلهم من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” قرب طريق خناصر

هاجم مسلحون ينتمون لتنظيم “الدولة الإسلامية” حافلة تقل عناصر من “الفرقة 25 ” بقوات النظام، وذلك أثناء توجههم إلى مطار كويرس من طريق خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي، مما أدى إلى مقتل عنصرين من قوات النظام، وإصابة نحو 13 عنصرًا آخرين، وسط معلومات مؤكدة عن وجود إصابات خطيرة في صفوف العناصر مما يرجح إرتفاع حصيلة القتلى.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1466 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ152 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 968 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.