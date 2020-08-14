مقتل وجرح 3 أشخاص في انفجار من مخلفات الحرب السورية بريف إدلب الشرقي

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل شخصين اثنين وإصابة آخر بجراح، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب السورية في أرض زراعية ضمن بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي، وذلك أثناء قطفهم محصول “فاكهة التين”.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 322 شخصا، بينهم 65 مواطنة و99 طفلا.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.