مقتل وجرح 3 عمال نظافة ضمن “بلدية الشعب” برصاص مسلحين في مدينة هجين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على ثلاثة عمال نظافة يعملون لصالح “بلدية الشعب” في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، مما أدى إلى مقتل عامل وإصابة عاملين آخرين.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 755 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 263 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 487 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.