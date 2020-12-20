مقتل وجرح 3 عناصر من الفصائل بغارة روسية على ريف اللاذقية.. واشتباكات ليلية على محور بريف إدلب الجنوبي

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين من الفصائل، جراء غارة جوية بثلاث صواريخ نفذتها طائرة حربية روسية على محور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية.

ورصد المرصد السوري، اشتباكات ليلية، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، إثر تسلل الأخيرة على مواقع الفصائل في محور حرش بينين بجبل الزاوية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، هدوءاً حذراً في منطقة “بوتين-أردوغان” تتخلله سقوط قذائف صاروخية من قوات النظام على مناطق التماس بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.