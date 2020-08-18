مقتل وجرح 4 جنود روس جراء استهداف رتل آليات بعبوة ناسفة قرب دير الزور

قتل ضابط وأصيب 3 آخرين من القوات الروسية بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، استهدفت رتل روسي على طريق فرعي بالقرب من مدينة دير الزور.

وتسيطر قوات النظام والميليشيات الإيرانية على المنطقة، وتعد بؤرة لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تنفذ هجمات وكمائن ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، اليوم، بوقوع مجموعة تابعة لميليشيا “الدفاع الوطني” الموالية لقوات النظام، مؤلفة من نحو 50 عنصرا، في حقل ألغام ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن 6 عناصر فقدوا مساء أمس الاثنين ضمن البادية، لتقوم مليشيا الدفاع الوطني بإرسال عشرات العناصر للبحث عنهم اليوم الثلاثاء، حيث وقعت المجموعة ضمن حقل ألغام ضمن الكمائن المتواصلة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية.

ووثق المرصد السوري مقتل 8 عناصر في انفجار الألغام، بالإضافة لإصابة آخرين بجراح متفاوتة.