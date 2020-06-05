مقتل وجرح 4 من المسلحين المحليين بريف السويداء نتيجة إطلاق نار متبادل في منطقة الدور

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إطلاق نار متبادل بين مسلحين محليين في منطقة الدور بريف السويداء، عقب خلاف نشب بين الطرفين تطور إلى إطلاق نار، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فقد قتل شخص وأصيب 3 آخرين بجراح متفاوتة، جرى نقلهم إلى مشفى السويداء

وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، تجمهر عشرات المواطنين أمام مجلس مدينة السويداء تحت شعار “حاربتونا بلقمتنا”، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في عموم المناطق السورية، والغلاء الفاحش الذي تشهده المواد الأساسية المتأثرة بانهيار قيمة الليرة السورية أمام القطع الأجنبية، في ظل العقوبات الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها النظام السوري، كما احتج المواطنون على سوء خدمات النظام في إخماد الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في المحافظة.