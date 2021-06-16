مقتل وجرح 4 من عناصر قوات النظام جراء انفجار استهدف آلية تقلهم في ريف درعا الشمالي

محافظة درعا: انفجر لغم أرضي بسيارة تقل 4 عناصر يتبعون لفرع “الأمن السياسي” بقوات النظام في محيط بلدة دير عدس شمالي درعا، مما أدى إلى مقتل عنصرين وجرح اثنين آخرين.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1113 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 762، وهم: 217 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 353 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 135 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.