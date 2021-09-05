مقتل وجرح 5 أشخاص بانفجار وقع بمدينة عفرين شمالي غرب حلب

محافظة حلب: سُمع دوي انفجار متوسط الشدة في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية وفصائل مايسمى”الجيش الوطني” الموالي لتركيا، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة من نوع “سانتافيه” أمام محل لبيع المحروقات، على طريق ترندة بحي الأشرفية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، بالإضافة إلى اندلاع حريق في محل بيع الوقود وحدوث أضرار مادية في مكان الانفجار.

وفي 19 يوليو/المنصرم، المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى انفجار وقع بسيارة، في مدينة عفرين الواقعة بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، يذكر أن السيارة المستهدفة تعود لناشط إعلامي في المنطقة.