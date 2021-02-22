مقتل وجرح 5 أشخاص جراء اندلاع اشتباك مسلح بين عائلتين في مخيم “الجبل” ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لتركيا شمالي شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عائلتين في مخيم “الجبل” بمدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرق، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن قوات تابعة لـ “الشرطة المدنية” الموالية لتركيا تدخلت لفض النزاع الحاصل بين العائلتين، والتي لم تعرف أسبابه حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في الـ 18 من فبراير/ شباط الجاري، بأن اشتباكات عنيفة دارت بمدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية “درع الفرات” شرقي حلب، بين مسلحين من إحدى عوائل المدينة من جهة، والشرطة المدنية من جهة أُخرى، وذلك على خلفية اعتقال الشرطة المدنية لشخص من أفراد العائلة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخص من العائلة وسقوط جرحى من كلا الطرفين.