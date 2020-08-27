مقتل وجرح 5 عناصر في قوات النظام بانفجار لغم أرضي في محور المنارة ضمن سهل الغاب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر في قوات النظام وإصابة 4 آخرين بجراح، جراء انفجار لغم بهم على محور المنارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وكان المرصد السوري وثق قبل أيام، مقتل عنصر وإصابة 3 آخرين بجراح، تيجة وقوعهم في حقل ألغام متقدم للفصائل، على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي.

وأشار المرصد السوري في الـ 20 من الشهر الجاري، إلى أن “الشبيحة” تعمل على سرقة محاصيل “الفستق الحلبي” الذي يباع بأسعار مرتفعة، تزامنا مع خلو المنطقة من سكانها بعد سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 16 آب/أغسطس، انفجارا ضمن مناطق نفوذ النظام السوري بريف إدلب الجنوبي، نتيجة لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، انفجر بمجموعة أشخاص أثناء جني محاصيل زراعية في قرية موقة الواقعة شمال مدينة خان شيخون، ما أدى لإصابة 4 منهم بجراح متفاوتة.