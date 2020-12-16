مقتل وجرح 5 عناصر من الدفاع الوطني في انفجار لغم شرقي حماة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أحد عناصر الدفاع الوطني وإصابة 4 آخرين بجراح متفاوتة، جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية”، في ناحية السعن الواقعة بريف حماة الشرقي، وكان المرصد السوري أشار اليوم، إلى مقتل ثلاثة عناصر من قوات “الدفاع الوطني” وإصابة 7 آخرين بهجوم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” استهدف حافلة تقلهم على طريق أثريا غربي مدينة الطبقة ضمن الريف الغربي لمحافظة الرقة.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1083 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ144 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 601 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات