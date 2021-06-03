مقتل وجرح 5 من عناصر “الدفاع الوطني” بانفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف سلمية شرقي حماة

محافظة حماة: انفجر لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” عند مفرق “عناد التوم” بريف سلمية الشرقي، بسيارة إمداد تابعة لقوات “الدفاع الوطني” ضمن مناطق متاخمة للبادية السوري، والتي ينشط بها التنظيم، مما أسفر عن مقتل عنصر وجرح 4 آخرين.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1435 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ150 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 963 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.